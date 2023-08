Fußball-Landesliga Hamburg Mit Mats Königs Premieren-Tor: SSV Rantzau gewinnt beim USC Paloma II Von Johannes Speckner | 21.08.2023, 02:30 Uhr Schoss als „Joker“ sein allererstes Landesliga-Tor: Mats König (SSV Rantzau, links), hier gegen Alexander Graf vom USC Paloma II. Foto: Johannes Speckner up-down up-down

Auch, weil der 18-Jährige erstmals in der Landesliga traf, triumphierten die Barmstedter am Sonntag (20. August) klar bei den „Jung-Tauben“, obwohl sie speziell in der ersten Halbzeit einen extremen Chancenwucher betrieben hatten.