Lennart Keßner (rechts), hier im Duell der Kapitäne mit Torben Rembacz vom HTB, war auf der Jahnhöhe an allen vier Rantzauer Toren beteiligt. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Landesliga Lennart Keßner trifft und bereitet vor: SSV Rantzau siegt in Harburg Von Johannes Speckner | 25.09.2022, 07:57 Uhr

Nach einer 4:0-Pausenführung wird es zwar am Sonnabend (24. September) noch einmal eng. Doch am Ende feiern die Barmstedter beim Harburger TB ihren fünften Sieg in Folge und übernehmen für mindestens eine Nacht sogar die Tabellenführung.