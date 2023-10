Fußball-Landesliga Hamburg SSV Rantzau muss erneute Absage hinnehmen und hadert mit dem Schiedsrichter Von Johannes Speckner | 14.10.2023, 22:43 Uhr Foto: Johannes Speckner

Weil er eine rutschige Stelle auf dem Rasen an der Düsterlohe bemängelte und die Barmstedter zu spät auf den Kunstrasen umziehen wollten, pfiff Referee Sören Wilhelm die Partie am Freitag (13. Oktober) nicht an.