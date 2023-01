Am Boden: Kirill Shmakov blieb „seinem“ Verein Rasensport Uetersen im Sommer 2022 trotz anderer Angebote treu, konnte den Niedergang aber nicht verhindern. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Landesliga Hamburg Nach vier Aufstiegen am Boden: Rückzug von Rasensport Uetersen besiegelt Von Johannes Speckner | 12.01.2023, 20:29 Uhr

Am Dienstagabend gab es eine Krisensitzung. Da der Kader in der Winterpause durch Abgänge noch weiter zusammenschrumpfte, wird das Team, das punktlos Tabellenletzter ist, vom Spielbetrieb abgemeldet, wie der Vorstand am Donnerstagabend in einer Mitteilung bestätigte.