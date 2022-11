Stefan Fleischanderl (links), der hier seinem Schützling Yannik Neumann beim Überstreifen des Torwart-Trikots hilft, fühlt sich wohl bei der Liga-Mannschaft des Kummerfelder SV. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Landesliga-Spieltagsvorschau Kummerfelder SV: Trainer Stefan Fleischanderl will zwei Feiertage Von Helmut Wolf | 11.11.2022, 07:00 Uhr

Der Coach des KSV feiert am Sonnabend seinen 46. Geburtstag und will auch tags darauf Grund zur Freude haben. Der SSV Rantzau will die Wende, die SV Halstenbek-Rellingen steht vor einen schweren Aufgabe.