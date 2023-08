Fußball-Landesliga Hamburg Kummerfelder SV will die Talfahrt stoppen Von Helmut Wolf | 25.08.2023, 11:12 Uhr Ob es für den Kummerfelder Torben Hein (vorne links) auf dem Platz ein Wiedersehen mit Stefan Sawiel von der Hausbruch-Neugrabener TS gibt, ist aufgrund seiner Oberschenkel-Verletzung fraglich. Foto: Johannes Speckner up-down up-down

Das Team von Ossenpadd peilt am Sonntag (27. August) gegen HNT den ersten Saisonsieg an. TBS Pinneberg baut in Nienstedten auf Rückkehrer Adrian Sousa. Der SSV Rantzau ist vor dem Duell mit Nikola Tesla gewarnt.