Grund zum Schreien, wie hier der Harburger Fatih Aytekin (links), hätte auch der Kummerfelder Enzo Simon (vorne rechts) gehabt: Bevor er von HTB-Akteur Maximilian Meya attackiert wurde, traf er nur den Querbalken. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Landesliga Enzo Simon im Lattenpech, aber der Kummerfelder SV rettet einen Punkt Von Helmut Wolf | 12.09.2022, 20:39 Uhr

Nachdem der Stürmer am Aluminium verzweifelte, drohte dem Neuling am Sonntag (11. September) gegen den Harburger TB die vierte knappe Niederlage in Folge. In der Nachspielzeit gelang jedoch noch der Ausgleich.