Büßte einen Zahn ein: Der Kummerfelder Enzo Simon (links), der hier vor HNT-Akteur Alex Lechler am Ball ist. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Landesliga Hamburg Keine Schützenhilfe für den HTB: Kummerfelder SV gibt Führung aus der Hand Von Helmut Wolf | 01.05.2023, 13:30 Uhr

Mit einem Elfmeter-Tor in der 68. Minute machte die Hausbruch-Neugrabener TS am Sonntag (30. April) den 2:1-Erfolg am Ossenpadd und ihren Klassenerhalt perfekt. KSV-Stürmer Enzo Simon verliert einen Schneidezahn.