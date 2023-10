Fußball-Landesliga Hamburg Kummerfelder SV: Pleite beim SC Poppenbüttel, Torben Hein im Krankenhaus Von Helmut Wolf | 07.10.2023, 11:27 Uhr Hier erfreute sich Torben Hein (links) im Duell mit dem Poppenbütteler Mert Özel – kickte im Herbst 2017 beim Wedeler TSV – noch bester Gesundheit. Später verletzte der Kummerfelder sich schwer an seiner Schulter. Foto: Johannes Speckner up-down up-down

Das Team von KSV-Coach Philipp Obloch verliert am Freitag (6. Oktober) auch mit 1:2, weil Enzo Simon im zweiten Spiel in Folge einen Elfmeter vergibt. Zudem verletzt sich Hein an der Bültenkoppel schwer an seiner Schulter.