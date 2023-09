Fußball-Landesliga Hamburg Torben Hein trifft doppelt: Kummerfelder SV gewinnt bei Altona 93 II Von Helmut Wolf | 18.09.2023, 00:50 Uhr Der einzige Torschütze an der Baurstraße war der Kummerfelder Torben Hein (links), hier gegen den Altonaer Verteidiger Lawrence Schön. Foto: Johannes Speckner up-down up-down

Erstmals in seiner Laufbahn konnte sich KSV-Trainer Philipp Obloch am Sonntag (17. September) mit einer Mannschaft über einen Sieg an der Baurstraße freuen.