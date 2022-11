Brachte die SV HR mit seinem fünften Saison-Tor in Front: Marcel Jobmann (rechts), der hier vor dem Poppenbütteler Ferris Pressel am Ball ist. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Landesliga Hamburg Darum ist die SV Halstenbek-Rellingen wieder ein Schwergewicht Von Helmut Wolf | 13.11.2022, 01:14 Uhr

Nachdem der frühere HR-Keeper Maximilian Rohrbach, jetzt in Diensten des SC Poppenbüttel, die Rote Karte sieht, lässt Marcel Jobmann die „Baumschuler“ am Freitagabend zum Hinrunden-Ausklang an der Bültenkoppel jubeln.