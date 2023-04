Seinen zuvor sechs Saisontoren ließ Marcel Jobmann (SV HR, links), hier gegen Hansa-Akteur Falk Fleischer, im Schatten des Frühlingsdoms gleich fünf weitere Treffer folgen. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Landesliga Hamburg SV Halstenbek-Rellingen gewinnt 18-Tore-Spektakel Von Helmut Wolf | 07.04.2023, 16:05 Uhr

Die „Baumschuler“ gewinnen am Gründonnerstag (6. April) ein „abgefahrenes“ Spiel mit 13:4 beim Absteiger SC Hansa 11. Einen Tag später machte der FC Alsterbrüder den Titelgewinn perfekt, was der SV HR noch in die Karten spielen könnte.