Schießt Marvin Schramm (links), hier im letzten regulären Saisonspiel gegen Tim Schenk vom SC Poppenbüttel, die SV Halstenbek-Rellingen zum Aufstieg in die Oberliga? Foto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Landesliga Hamburg Aufstiegsspiele finden statt: SV Halstenbek-Rellingen empfängt Düneberger SV Von Helmut Wolf | 12.05.2023, 14:37 Uhr

Am Freitag (12. Mai) ist die Entscheidung gefallen: SV Halstenbek-Rellingen muss um den Oberliga-Aufstieg kämpfen. Am Dienstag (16. Mai) ist der Düneberger SV zu Gast am Lütten Hall. Das Rückspiel findet am 20. Mai in Geesthacht statt.