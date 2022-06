Catharina Mendel bleibt Zweikampfsiegerin gegen die Kielerin Nika Bernhardt FOTO: Andreas Kotz Aufstieg zur Fußball-Frauen Landesliga VfL Kellinghusen und Rot-Schwarz Kiel trennen sich 2:2 - Entscheidung Sonntag in Kiel Von Reiner Stöter | 09.06.2022, 11:56 Uhr

Kein Sieger im Hinspiel um den Aufstieg in die Fußball-Landesliga der Frauen. vfL Kellinghusen und Rot-Schwarz Kiel trennten sich Unentschieden. Die Entscheidung um den Aufstieg fällt nun am Sonntag in Kiel.