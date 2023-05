Wurde zum Abschied von ihren Horster Mitspielerinnen geherzt: Torfrau Claudia Timm. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Landesliga Schleswig der Frauen Abschiedsspiel von Claudia Timm: VfR Horst schlägt TuRa Meldorf klar Von Johannes Speckner | 08.05.2023, 22:05 Uhr

Angeführt von Alisa Rohlfing kehrten die Südsteinburgerinnen am Sonnabend (6. Mai) in ihrem letzten Saison-Heimspiel in die Erfolgsspur zurück.