Albion Krasniqi hat bereits als freigeholter A-Jugendlicher fünfmal in der TSV Liga gespielt und dabei vir Tore erzielt Foto: Reiner Stöter Personalplanungen abgeschlossen Landesliga-Aufsteiger TSV Heiligenstedten geht mit acht Neuzugängen in die neue Saison Von Gunther Schöniger | 11.06.2023, 16:19 Uhr

Fußball-Landesliga-Aufsteiger TSV Heiligenstedten hat seine Personalplanungen für die kommende Saison abgeschlossen. Trainer Stefan Pohlmann vermeldet Vollzug in Sachen Neuzugänge: „Wir haben unseren Kader sinnvoll verstärkt“. Insgesamt sechs ehemalige A-Junioren und zwei 23-Jährige werden sich in der Saison-Vorbereitung für einen Stammplatz in der Landesliga-Mannschaft bewerben.