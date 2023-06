Dies blieb der einzige Treffer der Horsterinnen: Kathrin Höft (links) überwindet Merkur-Torfrau Jana Homke zum zwischenzeitlichen 1:2-Anschluss. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Kreispokal Westküste der Frauen Der Final-Fluch hält an: VfR Horst verliert gegen Merkur Hademarschen Von Johannes Speckner | 04.06.2023, 06:38 Uhr

Auch in ihrem vierten Kreispokal-Endspiel mussten sich die Südsteinburgerinnen geschlagen geben: Am Sonnabend (3. Juni) hatten sie in Wilster gegen ihren Landesliga-Rivalen das Nachsehen.