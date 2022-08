Anna-Lena Bubat (Mitte), die hier zwischen zwei Meldorferinnen zum Torschuss gekommen ist, bereitete zwei der drei VfR-Tore vor. FOTO: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Kreispokal der Frauen VfR Horst nimmt Revanche an Meldorf – Halbfinale gegen Neuenbrook Von Johannes Speckner | 23.08.2022, 15:30 Uhr

Fast auf den Tag genau ein Jahr nach der 1:4-Heimpleite im Endspiel der Vorsaison drehten die Rasensportlerinnen den Spieß am Sonntag (21. August) in der Domstadt um. Bereits am Mittwoch (24. August) kämpfen sie um den Einzug ins Finale.