Ein früher Platzverweis warf den VfL Rethwisch im ersten Saisonspiel gegen den Bargfelder SV aus der Bahn. FOTO: www.imago-images.de up-down up-down Fußball-Kreisliga Süd VfL Rethwisch verspielt gegen den Bargfelder SV eine Pausenführung Von Harald Nonnewitz | 08.08.2022, 12:42 Uhr

Der VfL Rethwisch wähnte sich am Sonntag, 7. August, in seinem ersten Saisonspiel gegen den Bargfelder SV in der Fußball-Kreisliga Süd auf der Siegerstraße. Doch eine zwischenzeitliche 2:1-Führung reichte nicht aus, um den Bargfelder SV zu bezwingen. Eine strittige Schiedsrichterentscheidung sorgte dafür, dass die Partie kippte.