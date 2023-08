Fußball-Kreisliga Hamburg Wedeler TSV gewinnt Stadt-Duell gegen den FC Roland Von Helmut Wolf | 14.08.2023, 16:00 Uhr Im Wedeler Derby hatten die in grün gewandeten TSV-Kicker am Ende die Nase vorne. Auch, weil Tobias Patat (vorne), hier gegen Roland-Akteur Hachatur Karapetyan, das 2:0 schoss. Foto: Johannes Speckner up-down up-down

In der Staffel 5 gewinnt der WTSV am Sonntag (13. August) ein faires Spiel gegen die Roländer mit 3:0. Moritz Fiedler vom Tangstedter SV revanchiert sich am Kummerfelder SV, der TuS Appen punktet in Unterzahl gegen den TV Haseldorf.