Noch schmerzhafter als dieser Tritt von HSV-Spieler Bellal Mehdizadah (rechts) war es für den Hemdinger Torwart Vincent Driessen, dass er auf der Paul-Hauenschild-Sportanlage in Norderstedt sieben Mal hinter sich greifen musste. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Kreisliga Hamburg TuS Hemdingen-Bilsen: Die bisher beste Abwehr kassiert sieben Gegentore Von Johannes Speckner | 12.12.2022, 03:33 Uhr

Die Hemdinger, in deren Gehäuse es in den ersten 14 Saisonspielen nur 15 Mal geklingelt hatte, kassierten am Sonntag arg ersatzgeschwächt und nach fünfwöchiger Pause eine Klatsche bei der 5. Mannschaft des Hamburger SV.