Fußball-Kreisliga West Spielverlegung: Rot-Weiß Kiebitzreihe später beim TSV Lägerdorf II Von Johannes Speckner | 13.10.2023, 12:40 Uhr Die Mannschaft von Ro-Weiß Kiebitzreihe steht vor einem spielfreien Wochenende. Foto: Johannes Speckner up-down up-down

Weil die Plätze an der Breitenburger Straße in Lägerdorf gesperrt wurden, gastieren die „Kiebitze“ nicht am Sonntag (15. Oktober), sondern erst knapp sieben Wochen später am 2. Dezember bei der TSV-Reserve.