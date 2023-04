Obwohl Paris Bruhn (links), der hier dem Hademarschener Jonas Ott enteilt, das 1:0 schoss, unterlag der VfR Horst II mit 1:2. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Kreisliga Süd-West VfR Horst II verliert unglücklich, Rot-Weiß Kiebitzreihe siegt auswärts Von Johannes Speckner | 24.04.2023, 18:56 Uhr

Während die VfR-Reserve am Sonnabend (22. April) dem Aufstiegsanwärter SV Merkur Hademarschen deutlich besser als beim 0:8 Paroli bot, jubelten die „Kiebitze“ in Averlak erstmals seit 28 Wochen wieder in der Fremde.