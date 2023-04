Für die Kiebitzreiher Führung sorgte Burak Tuncer (links), hier im Duell mit dem Horster Roy Liedtke. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball im Kreis Steinburg So lief das doppelte Derby zwischen Rot-Weiß Kiebitzreihe und VfR Horst Von Johannes Speckner | 18.04.2023, 01:12 Uhr

Vor 400 Zuschauern gewannen am Sonnabend (15. April) die 3. Horster Herren in der B-Kreisklasse bei der RWK-Reserve, ehe sich die Kiebitzreiher Liga-Mannschaft und die Horster Zweitvertretung in der Kreisliga die Punkte teilten.