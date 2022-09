Der Rasen, der Ende Juli noch braun dahindarbte, leuchtet nun wieder in einem satten, saftigen Grün. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Kreisliga Süd-West Rasen lebt wieder: Erstes Saison-Heimspiel für Rot-Weiß Kiebitzreihe Von Johannes Speckner | 30.09.2022, 13:51 Uhr

Der Rasenplatz an der Schulstraße, der im Juli durch falsche Pflege zerstört worden war, wurde vom Platzwart wieder so gut aufgepäppelt, dass die „Kiebitze“ am Sonnabend (1. Oktober) den SV Blau-Weiß Averlak empfangen können.