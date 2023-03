Zweikampf zwischen dem Buchholzer Steffen Brahms und Schenefelds Kapitän Jesko Willmann (r.) Foto: Olaf Jensen up-down up-down Fußball-Kreisliga Süd-West Niederlagen für TS Schenefeld und TSV Lägerdorf II Von Gunther Schöniger | 05.03.2023, 19:32 Uhr

Der FC Burg hat mit einem 3:1-Erfolg beim TSV Lägerdorf II in der Fußball-Kreisliga Süd-West seinen Vorsprung an der Tabellenspitze ausgebaut. In einem weiteren Nachholspiel unterlag die TS Schenefeld 0:1 beim abstiegsbedrohten TSV Buchholz.