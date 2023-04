Hier ist Alexander Hollm (Hemdingen-Bilsen, links) noch vor Seymen Tokay am Ball. Später steuerte der Kummerfelder ein Tor zum Kantersieg seines Teams bei. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Kreisliga Hamburg im Überblick Hohe Siege für Holsatia und SV Lieth II – Hemdingen-Bilsen verliert klar Von Johannes Speckner | 04.04.2023, 02:05 Uhr

Am viertletzten Spieltag hatte Holsatia im Elmshorner MTV II endlich wieder Grund zum Jubeln. Der SV Hörnerkirchen kassierte seine dritte Niederlage in Folge und der TSV Sparrieshoop schwebt weiter in Abstiegsgefahr.