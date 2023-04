Hat gut lachen: Ronny Schrader (zweiter von rechts) fühlt sich nicht nur sichtlich wohl im Kreis der Spieler des SC Pinneberg, sondern ist auch auf dem besten Weg, sie zum Klassenerhalt zu führen. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Kreisliga Darum könnte Ronny Schrader zum Retter des SC Pinneberg werden Von Johannes Speckner | 13.04.2023, 02:44 Uhr

Nachdem der 41-Jährige Mitte Februar das Traineramt von Benjamin Wettig übernahm, holte er aus sechs Partien zwölf Punkte. So können die Kreisstädter darauf hoffen, den zweiten Abstieg in Folge in die Kreisklasse noch verhindern zu können.