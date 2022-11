Obwohl „Joker“ Daniel Grams (rechts) in der vorletzten Minute stach, verloren die Holsaten bei Joshua Rockel und der Heidgrabener Reserve. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Kreisliga Hamburg Erstes Spiel nach Horror-Verletzung: Holsatia verliert in Heidgraben Von Johannes Speckner | 27.11.2022, 00:21 Uhr

19 Tage nach dem Spielabbruch waren die Krückaustädter am Freitag erstmals wieder am Ball. Vor den Augen des unter den Zuschauern weilenden Spielers, der sich in Hörnerkirchen verletzt hatte, verloren sie beim Heidgrabener SV II.