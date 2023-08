Fußball-Kreisliga Hamburg im Überblick Holsatia im EMTV und TSV Sparrieshoop legen mit einem Derby-Sieg nach Von Johannes Speckner | 21.08.2023, 18:43 Uhr Zweikampf zwischen Ben Dieckmann (links), der als Stürmer des Heidgrabener SV II glücklos blieb, und Mats Homburg, der als Kapitän das zweite Tor von Holsatia im Elmshorner MTV erzielte. Foto: Johannes Speckner up-down up-down

Eine Woche nach ihrem ersten „Dreier“ konnten sowohl die Holsaten, die am Freitag (18. August) in Heidgraben triumphierten, als auch die Klein Offensether, die am Sonntag (20. August) den SV Hörnerkirchen bezwangen, erneut jubeln. Die SV Lieth II verlor.