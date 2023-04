Im Zweikampf gehen der Hörnerkirchener Malte Pingel (links) und Holsatias Fabian Kühl unisono in die Knie. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Kreisliga Hamburg im Überblick Später Doppelschlag: Holsatia/EMTV verpasst Sieg im Wiederholungsspiel Von Johannes Speckner | 25.04.2023, 10:51 Uhr

Weil in der Schlussphase zwei „Joker“ des SV Hörnerkirchen trafen, mussten sich die Elmshorner am Sonnabend (22. April) mit einem Punkt begnügen. Der TSV Sparrieshoop verlor mit knappem Kader in Haseldorf.