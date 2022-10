David Klass (links), der erst traf und später vom Platz flog, sowie Keeper Kevin Giese (Mitte) vom Kummerfelder SV II kassieren hier den 1:1-Ausgleich durch den Hörnerkirchener Doppeltorschützen Tom Wickhorst. Am Ende gewann die KSV-Reserve aber mit 5:2. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Kreisliga Hamburg SV Hörnerkirchen verliert in Kummerfeld erstmals, Tornescher Teams jubeln Von Helmut Wolf | 17.10.2022, 11:27 Uhr

Am elften Spieltag feierten die Zweit- und Drittvertretung des FC Union am Sonntag (16. Oktober) einen Heimsieg. Der Kummerfelder SV rang „Höki“ in einem rassigen Duell nieder und beim TuS Appen überzeugte neben zwei 18-Jährigen auch ein 39-Jähriger.