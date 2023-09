Fußball-Kreisliga Hamburg Christopher Klengel im Pech: Tangstedter SV unterliegt Union Tornesch III Von Johannes Speckner | 22.09.2023, 12:19 Uhr Foto: Johannes Speckner

Zwei Ballverluste von Klengel nutzten Asan Saliev und Joao Ngola, um im zweiten Spiel in Folge zu treffen. So feierte die Tornescher Drittvertretung am Donnerstag (21. September) ihren zweiten Saisonsieg.