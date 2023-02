Stefan Basta (links) steuerte mit einem verwandelten Elfmeter ein Tor zum 4:0-Erfolg der Kummerfelder bei Marcel Scherr und dem SC Egenbüttel III bei. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Kreisliga im Überblick Kummerfelder SV II und SC Egenbüttel II feiern klare Siege am Moorweg Von Helmut Wolf | 13.02.2023, 07:59 Uhr

Am Freitag schoss die SCE-Zweite ein 5:0 gegen den SC Victoria III heraus, am Sonntag triumphierte die KSV-Reserve mit 4:0 bei Egenbüttel III. Der SC Pinneberg trat in Tornesch nicht an und nahm einen Trainerwechsel vor.