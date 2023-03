Für die Führung der Wedeler sorgte Michel Hönke (rechts), hier gegen HFC-Akteur Jun-Hung Sascha Lu. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Kreisklasse Hamburg Wedeler TSV verspielt Vizemeisterschaft – Aufstieg aber noch möglich Von Johannes Speckner | 28.03.2023, 02:55 Uhr

Nach der am Sonntag bezogenen Heimniederlage gegen den direkten Konkurrenten HFC Falke II ist der zweite Platz nicht mehr erreichbar. Trainer Christian Buhrke peilt aber weiter den Durchmarsch in die Kreisliga an.