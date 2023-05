So jubelte Finn Warncke (vorne), nachdem er den TuS Appen II mit 3:1 in Führung und damit auch zum Ligaerhalt schoss. Jan-Ole Themm bleibt hier enttäuscht zurück und mit seinem TSV Seestermüher Marsch in der Kreisklasse.

Foto: Johannes Speckner