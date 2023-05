Den wichtigen 3:2-Führungstreffer des SV Rugenbergen III erzielt hier Nurmi Sawlanski (rechts) gegen Tim Jachenholz (links) und Holger Denier vom SC Victoria VI. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Kreisklasse Hamburg SV Rugenbergen III: Dank Schützenhilfe Vierter und mit Aufstiegschance Von Johannes Speckner | 09.05.2023, 16:14 Uhr

Wie ihre Liga-Mannschaft profitierten am letzten Spieltag auch die 3. Herren der Bönningstedter von Schützenhilfe. So kletterte sie mit einem 4:2-Sieg beim SC Victoria VI noch auf Platz vier, der zum Durchmarsch in die Kreisliga reichen könnte.