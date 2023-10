Fußball-Kreisklasse Hamburg Gencler Birligi Elmshorn geht im Topspiel beim TuS Borstel baden Von Johannes Speckner | 04.10.2023, 01:12 Uhr Die frühe Gencler-Führung durch Gökalp Bas (rechts) drehte Rico Steinweg mit einem verwandelten Elfmeter zum 2:1 für seine Borsteler. Foto: Johannes Speckner up-down up-down

Obwohl Gökalp Bas die Krückaustädter am Sonntag (1. Oktober) in Borstel-Hohenraden früh in Führung brachte, kassierten sie am Ende ihre höchste Punktspiel-Niederlage seit mehr als drei Jahren.