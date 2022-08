Hier enteilt ein Spieler des im Jahrgang 2011/2012 am Ende siegreichen TSV Holm (Mitte) zwei Akteuren des TSV Uetersen. FOTO: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Jugendturnier in Uetersen Großer Spaß für kleine Kicker: So lief der 22. UeNa-CUP Von Johannes Speckner | 22.08.2022, 20:06 Uhr

Am Wochenende 20./21. August traten auf dem Sportgelände an der Jahnstraße zahlreiche Nachwuchs-Kicker in Aktion. In acht Altersklassen ging es rund. Der TSV Holm belegte gleich dreimal den ersten Platz.