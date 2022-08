TuS-Holstein-Stürmer Jonathan Hüneburg (rechts), hier gegen Eintracht Norderstedt II, trifft aktuell quasi nach Belieben. FOTO: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Bezirksliga Ein Hauch von Mario Götze – Jonathan Hüneburg glänzt in Quickborn Von Helmut Wolf | 04.08.2022, 18:00 Uhr

Der TuS Holstein ist mit drei Siegen in Liga und Pokal perfekt in die Saison 2022/23 gestartet. Einen großen Anteil daran hat ein 21-Jähriger. Auch der Hetlinger MTV steht in Runde drei – dank zweier Elfmeter-Tore.