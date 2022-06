Obwohl Julian Gaedke (rechts) und seine Sportfreunde Holm die Hürde Kickers Halstenbek, hier in Person von Labinot Ahmeti, am letzten Spieltag nicht übersprangen und auf den dritten Platz der Kreisklasse 5 abrutschten, reichte es noch zum Aufstieg in die Kreisliga.

FOTO: Johannes Speckner