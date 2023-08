Fußball-Holsten-Pokal SV Hörnerkirchen II wacht im Zweitrunden-Nachholspiel zu spät auf Von Johannes Speckner | 16.08.2023, 15:26 Uhr Dass Arian Roppel (Mitte), hier gegen Ferdi Koc (links) und Tade Lausen vom SV Eidelstedt II, zum 2:4-Pausenstand verkürzte, konnte das Pokal-Aus des SV Hörnerkirchen II nicht abwenden. Foto: Johannes Speckner up-down up-down

Die Kreisklassen-Kicker der „Höki“-Reserve verpassten den Einzug in die dritte Runde, weil sie am Dienstag (15. August) gegen den SV Eidelstedt II schon nach einer Viertelstunde mit 0:3 in Rückstand lagen.