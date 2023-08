Fußball-Holsten-Pokal Erstrunden-Aus: Hetlinger MTV II gibt Heimrecht ab und verliert Von Johannes Speckner | 11.08.2023, 13:55 Uhr Den zwischenzeitlichen 1:2-Anschlusstreffer des Hetlinger MTV II erzielte Ümit Özükizil (Mitte), hier im Dreikampf mit Hendrik Abels (links) und Till Offermann von Germania Schnelsen II. Foto: Johannes Speckner up-down up-down

Weil der Platz im Deichstadion gesperrt ist, traten die Kreisklassen-Kicker der HMTV-Reserve am Mittwoch (9. August) beim TuS Germania Schnelsen II an und verloren das Erstrunden-Nachholspiel am Ende deutlich.