Fußball-Holsten-Pokal Torreiche Niederlagen für Blau-Weiß 96 Schenefeld II und Rellinger FC II Von Johannes Speckner | 23.08.2023, 12:29 Uhr Obwohl Kenneth Kirchner (links), der hier gegen Tade Lausen vom SV Eidelstedt II abgezogen hat, doppelt traf, verpasste er mit dem 1. Rellinger FC 2010 II das Holsten-Pokal-Achtelfinale. Foto: Johannes Speckner up-down up-down

In den Drittrunden-Nachholspielen scheiterten am Dienstag (22. August) neben der 96-Reserve, die ihrem Kreisliga-Mitaufsteiger HFC Falke II unterlag, auch die Rellinger B-Kreisklassen-Kicker am klassenhöheren SV Eidelstedt II.