Dominik Bubat traf zum 1:0 für den VfR Horst II in Schenefeld Foto: Reiner Stöter Fußball-Kreisliga Süd-West VfR Horst II und RW Kiebitzreihe feiern Derbysiege Von Gunther Schöniger | 07.04.2023, 11:06 Uhr

In den Nachholspielen am Donnerstagabend in der Fußball-Kreisliga Süd-West erzielten der VfR Horst II (2:0 in Schenefeld) und RW Kiebitzreihe (3:0 gegen Hohenaspe) Derby-Siege.