Hier beim Yaans-Cup-Gruppenspiel am 7. Juli, das mit einem 2:2-Unentschieden endete, wird es zwischen Finn Johannsen (VfL Pinneberg) links und Abdullah Yilmaz kein Wiedersehen auf dem Platz geben: Der TBS-Kapitän verpasst das Bezirksliga-Derby verletzungsbedingt. Foto: Johannes Speckner Fußball-Bezirksliga im Kreis Pinneberg Pulverdampf: Derby zwischen VfL und TBS Pinneberg steht an Von Helmut Wolf | 20.10.2022, 14:29 Uhr

Gastgeber VfL droht ein Abstiegsplatz, wenn er am Sonntag (23. Oktober) an der heimischen Fahltsweide nicht punktet. Abstiegskampf gibt es auch am Rellinger Moorweg.