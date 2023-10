Fußball-Bezirksliga Hamburg im Überblick Fünf Gegentore: VfL Pinneberg verliert beim Schlusslicht SV Eidelstedt Von Helmut Wolf | 09.10.2023, 16:02 Uhr Zum Schreien! Obwohl Dominik Füßmann (hinten) als Verteidiger zweimal traf, hatte er mit dem VfL Pinneberg das Nachsehen gegen Abdul Majeed Musah Adakurugu, der das vierte Tor des SV Eidelstedt schoss. Foto: Johannes Speckner up-down up-down

Die Kreisstädter rutschen durch die fünfte Niederlage in Folge in die Abstiegszone. Auch Blau-Weiß 96 Schenefeld (2:3 in Heidgraben) erfasste der Sog nach unten, während die schöne Serie von Union Tornesch II gegen den HFC Falke riss.