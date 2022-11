Direkt neben dem Elfmeterpunkt ging Saimir Fejza in die Knie, nachdem er in der 90. Minute einen Strafstoß rechts am Tor vorbeigeschossen hatte. Im Hintergrund der Blankeneser Leon Tebest. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Bezirksliga Hamburg Elfmeter-Fehlschuss von Saimir Fejza kostet den VfL Pinneberg einen Punkt Von Helmut Wolf | 27.11.2022, 04:28 Uhr

Nach vier Siegen in Folgen verloren die Kreisstädter am Sonnabend trotz passabler Leistung beim Tabellendritten FTSV Komet Blankenese, weil ihr Spielmacher in der 90. Minute einen Strafstoß am Ziel vorbeischoss.