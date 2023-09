Fußball-Bezirksliga Hamburg im Überblick Heimpleite gegen Niendorfer TSV III: Talfahrt des VfL Pinneberg hält an Von Helmut Wolf | 25.09.2023, 22:16 Uhr Obwohl Ramy Mansour (2. von links), der hier gegen die Niendorfer Tim Oelze (von links), Paul Schacht und Lasse Treder zum Schuss gekommen ist, den VfL Pinneberg früh in Führung brachte, setzte es die nächste Niederlage. Foto: Johannes Speckner up-down up-down

Während die Kreisstädter am Sonntag (24. September) zum vierten Mal in Folge verloren, schlug der Hetlinger MTV den FC Elmshorn dank Jeremy Wachter. Der SC Egenbüttel II schrammte knapp an einem „Dreier“ vorbei.