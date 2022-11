Hier gleicht der Egenbütteler Simon Feldgen (vorne) gegen Lennart Zippel (Mitte) sowie die am Boden liegenden Luca Protzek (im grünen Trikot) und Andrej Weger vom VfL Pinneberg zum zwischenzeitlichen 1:1 aus. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Bezirksliga Mit Luca Protzek im Tor: VfL Pinneberg gewinnt Kellerkick gegen Egenbüttel Von Helmut Wolf | 01.11.2022, 01:39 Uhr

TBS Pinneberg feiert beim 5:1 gegen den Hetlinger MTV seinen achten Sieg in Folge. Derweil setzt es für Cosmos Wedel in Heidgraben und BW 96 Schenefeld in Eidelstedt ebenso eine Niederlage wie für Holstein Quickborn in der Nord-Staffel beim SC Sperber.